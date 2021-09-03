Свыше 12 млн российских пенсионеров получат выплату в 10 тыс рублей с 3 сентября

Порядка 12,5 млн пенсионеров, которые получают пенсию через «Почту России», начнут с 3 сентября получать единовременную выплату в 10 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на вице-премьера страны Татьяну Голикову.

По ее словам, получающим пенсию на карту деньги поступили накануне. В свою очередь председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Голиковой держать под контролем ход выплат.

Планируется, что единовременные выплаты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, всего получат порядка 45 млн россиян.

Финансовые ресурсы были доведены до всех федеральных органов, в ведении которых находятся военные пенсионеры и пенсионеры правоохранительных органов, а также военнослужащие.

24 августа Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для пенсионеров. Согласно документу, выплата в размере 10 тыс. рублей должна быть произведена в сентябре этого года.

Также в «Единой России» рассказали, что единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей начали получать пенсионеры по инвалидности.