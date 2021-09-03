Глава РФПИ на марафоне общества «Знание» оценил сроки взаимного признания российских и зарубежных вакцин от COVID-19

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе онлайн-марафона российского общества «Знание» заявил, что взаимное признание российских и зарубежных вакцин против коронавируса произойдет до конца 2021 года, его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, вопрос взаимопризнания вакцин связан с тем, что страны в результате придут к пониманию того, что нельзя идти на поводу у ряда компаний «большой фармы», которые пытаются ограничить другие вакцины. Дмитриев подчеркнул, что сейчас взаимное признание вакцин тормозит «ряд» крупных фармакологических компаний, которые пытаются «немножко ограничить» распространение «Спутника V», чтобы самим занять рынки вакцин.

«Я уже упомянул, что 70 стран зарегистрировали вакцину «Спутник V», и нет абсолютно никакого сомнения, что в ближайшее время вакцины будут приняты в различных странах и они будут взаимозаменяемыми», — рассказал глава РФПИ.

Российский препарат показал повышенную эффективность против варианта коронавируса «дельта» по сравнению с препаратом компании Pfizer, напомнил Дмитриев.

Ранее РФПИ заявил, что комбинация вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» дала высокий иммунитет в ходе исследований в Азербайджане. Исследования в Азербайджане стартовали в феврале этого года, были вакцинированы 64 добровольца, набор в клиническое исследование продолжается.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».