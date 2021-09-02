Режим ЧС объявлен в Бурятии из-за паводков

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в Бурятии из-за паводков. Об этом заявил глава региона Алексей Цыденов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает РИА «Новости».

По его словам, ситуация с паводками тяжелая на протяжении всего лета, были подтопления в разных районах Бурятии. В настоящее время подтоплены участки и дома в Кяхтинском районе, частично затопление началось в городе Улан-Удэ и Иволгинском районе на река Селенга. Глава региона отметил, что сейчас идет прирост.

Цыденов сказал, что пока Бурятия справляется с последствиями от паводков своими силами без помощи федерального бюджета. Так, первые пострадавшие получили по 10 тыс. рублей. Также местным жителям компенсируют утрату урожая «борщевым набором», в зависимости от норм питания в расчете на человека, дровами и запасом сена.

Ранее синоптик предупредил об «опасных ливнях» на юге России и Дальнем Востоке.