ФМБА ожидает регистрацию вакцины от COVID-19 в 2022 году

Вакцина против коронавируса, которую разработало Федеральное медико-биологическим агентство (ФМБА), может быть зарегистрирована в 2022 году, если ее испытания успешно завершатся, передает «Интерфакс».

«Регистрация вакцины ожидается в будущем году», – сказали специалисты ФМБА на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Они сообщили, что в клинических испытаниях препарата в настоящее время принимают участие 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. По словам экспертов, исследования пока не выявили никаких побочных эффектов.

На прошлой неделе Минздрав России зарегистрировал пятую российскую вакцину от COVID-19 — «ЭпиВакКорона-Н». До этого в стране были зарегистрированы четыре препарата для вакцинации: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что надеется, что в начале сентября будет зарегистрирован препарат от коронавирусной инфекции «Мир-19».

До этого в ФМБА заявляли, что их вакцина будет защищать от любых мутаций COVID-19.