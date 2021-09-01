В России с начала года взыскали более 17 млрд рублей алиментов

Судебные приставы за семь месяцев текущего года взыскали 17,2 алиментов, из которых 9 млрд пришлось на «злостных» неплательщиков. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ФССП.

«В Федеральной службе судебных приставов за 7 месяцев 2021 года находилось на исполнении около 1,2 миллиона производств о взыскании алиментов», — отметили в ведомстве.

Из них по 73,6% производств были реализованы права на получение средств. Кроме того, в отношении 76 тысяч человек были возбуждены административные дела за неуплату алиментов, а против еще 37 тысяч — уголовные, за уклонение от уплаты. Им может грозить лишение свободы сроком до одного года.

В августе правительство России внесло в Госдуму законопроект, который изменяет правила выезда из страны граждан с долгами, в том числе по алиментам. Инициатива предусматривает возможность изъятия загранпаспортов у граждан, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений. Изымать паспорта будут судебные приставы.

В первом полугодии 2021 года в список невыездных в связи с неоплаченными долгами попали почти 6 млн российских граждан. При этом каждый десятый из ограниченных в праве выезда является должником по алиментам.