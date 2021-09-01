Петербург снова обошел Москву по количеству заражений коронавирусом за сутки

Санкт-Петербург впервые с 18 августа обошел Москву по количеству подтверждений случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, следует из данных, опубликованных федеральным оперативным штабом по борьбе с новой инфекцией.

За прошедшие сутки в Петербурге выявлено 1 312 заболевших против 513 днем ранее, а в Москве — 1 229 против 1 162. В общей сложности с начала пандемии в городах подтвердили 1 568 767 случаев заражений в Москве и 577 655 в Санкт-Петербурге.

В Москве за сутки зафиксировали 47 смертей (с начала пандемии — 27 492), а в Петербурге — 34 (с начала пандемии — 20 617). Число выздоровевших в столице возросло до 1 448 644, а в Петербурге до 553 799.

Ранее в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что в России не выявлено случаев обнаруженного в мае в Южно-Африканской республике варианта коронавируса С.1.2.