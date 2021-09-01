Собянин сделал пересадки с одного наземного маршрута на другой бесплатными

В Москве с 1 сентября пересадки между автобусами, электробусами и трамваями в течение 90 минут с начала поездки стали бесплатными. Об этом в своем блоге сообщил мэр Сергей Собянин.

По его словам, данная мера позволит сэкономить деньги около 500 тыс. пассажирам ежедневно.

«Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тыс. руб.», — подчеркнул Собянин.

Для того чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, необходимо привязать карту «Тройка» к личному кабинету пассажира в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена. После этого бесплатная пересадка будет подключена в течение 12 часов.

Ранее Собянин рассказал о том, что в Новой Москве с 1 сентября снизится стоимость проезда в общественном транспорте. По словам главы города, из-за высоких тарифов меньшее количество граждан пользовались общественным транспортом, а значит, на дороги выезжало много лишних автомобилей.