Альпака Джеронимо усыпили после четырехлетней борьбы за его спасение

Альпака Джеронимо, за жизнь которого британские защитники боролись около четырех лет после выявленного у него туберкулеза, был усыплен. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, Джеронимо перевезли с фермы в Викваре, Глостершир, и усыпили сотрудники Агентства по охране здоровья животных и растений (APHA) в качестве «необходимой меры для контроля распространения туберкулеза крупного рогатого скота».

Главный ветеринарный врач Кристин Миддлмисс назвала эту ситуацию «ужасно печальной», но тем не менее, указала она, специалистам приходится отбирать животных, у которых был выявлен положительный результат теста на туберкулез, чтобы свести к минимуму распространение этой болезни и в конечном итоге искоренить угрозу для здоровья животных в этой области.

Впоследствии будет проведено патологоанатомическое исследование с последующим бактериологическим анализом отобранных образцов тканей, исследования могут занять до трех месяцев, отмечает издание.

Тест Джеронимо дважды дал положительный результат на туберкулез, однако владелица животного, ветеринар Хелен Макдональд протестовала против результатов анализов, а животное, по ее словам, было совершенно здорово. Она оспорила решение в суде и обратилась в правительство Великобритании с просьбой разрешить провести повторное исследование. Петицию с призывом отказаться от крайних мер в отношении альпака подписали более 130 000 зоозащитников. Макдональд даже вела в соцсетях страницу от имени своего питомца, где благодарила тех, кто поддерживает ее.

Однако женщина проиграла последнее судебное разбирательство по делу альпака, власти приняли решение усыпить его.

Макдональд привезла Джеронимо в Великобританию из Новой Зеландии в 2017 году. Животному сделали четыре кожных пробы на туберкулез перед поездкой за океан — все они были отрицательными. Затем альпака сдал два анализа крови и кожную пробу в Великобритании, которые оказались положительными.