Культура

«Правдивая история»: последний роман Джулиана Барнса выходит в РФ одновременно с миром

Последний роман «Исход(ы)» Джулиана Барнса выходит в России 20 января 2026 года
Пресс-служба Эксмо-АСТ

Издательство «Азбука» представит 20 января 2026 года новый роман Джулиана Барнса «Исход(ы)», переведенный Еленой Петровой. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Эксмо-АСТ».

«Книга эта станет для меня последней. Далее будет рассказана правдивая история, хотя и с некоторыми оговорками», — пишет Барнс.

Произведение расскажет историю о мужчине по имени Стивен и женщине по имени Джин, которые влюбляются друг в друга в молодости, а затем вновь находят друг друга в зрелости. Это также будет история о джек-рассел-терьере по кличке Джимми, который не понимает, молод он или стар, и вообще не осознает, что он собака.

Книга написана от первого лица: сам Барнс подводит итоги своей жизни с присущей ему иронией. Размышления о памяти и борьбе с онкологическим заболеванием и другими жизненными трудностями автор связывает с историей двух людей, которые решают вновь встретиться спустя сорок лет.

После выхода «Исход(ов)» издательство «Азбука» планирует выпустить несколько омнибусов с ранними редкими текстами писателя в серии «Большие книги».

Джулиан Барнс — английский писатель, эссеист, литературный критик. Он трижды попадал в шорт-лист Букеровской премии, в2011 году стал ее лауреатом за роман «Предчувствие конца».

В том же году писатель был удостоен престижной премии Дэвида Коэна, а в 2021 получил международную литературную премию «Ясная Поляна» в номинации«Иностранная литература» за книгу «Нечего бояться» (2008 г.).

