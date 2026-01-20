Премьер Бельгии призвал ЕС выбирать, быть «счастливым вассалом» или «несчастным рабом» США

Де Вевер: быть счастливым вассалом США — одно, а несчастным рабом — другое

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, выступая на экономическом форуме в Давосе, заявил о рисках ЕС стать рабом США. Его слова приводит The Guardian.

По мнению главы бельгийского правительства, Европа находится на перепутье. Долгое время страны ЕС «пытались умиротворить нового президента США», в том числе проявляя снисходительность по вопросу пошлин.

«Но сейчас так много красных линий пересекается, что у вас есть выбор между самоуважением. Быть счастливым вассалом - это одно. Быть несчастным рабом - совсем другое», — сказал он.

Политик добавил, что встретится с президентом США Дональдом Трампом 21 января. Необходимо подать США сигнал, что притязания на Гренландию — пересечение красных линий Европы.

20 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала ошибкой решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против ряда стран ЕС из-за их позиции по Гренландии.

