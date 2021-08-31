СМИ: Китай обязал входящие в его воды суда предоставлять больше данных о себе

Управление морской безопасности Китая обязало иностранные суда, заходящие в территориальные воды Китая, предоставлять информацию о себе и о грузах, которые они перевозят. Об этом сообщает газета South China morning post.

«Требования об отчетности будут применяться к подводным лодкам, атомным судам, судам, перевозящим радиоактивные материалы, нефть, химикаты, сжиженный газ и другие токсичные и вредные вещества», — приводит газета заявление ведомства.

Кроме того, сведения о себе должны будут предоставлять любые суда, которые «могут представлять угрозу морскому судоходству» страны. Новые правила будут касаться, в том числе, Южно-Китайского моря, часть островов в котором являются объектами территориальных споров между Китаем и другими государствами. Нововведения вступают в силу с 1 сентября.

В июле официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли обвинил американский ракетный эсминец Benfold во вторжении в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море. Группировка китайских ВМС сопроводила его и сделала предупреждение.

Вместе с Вьетнамом, Филиппинами, Брунеем, Малайзией Китай ведет споры по поводу территориальной принадлежности некоторых островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша, островах Наньша (Спратли) и рифе Хуанъянь (Скарборо).