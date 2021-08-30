В Москве задержали участников массовой драки

На юго-востоке Москвы произошла массовая драка, сообщает столичный главк МВД России.

«В дежурную часть ОМВД России по району Некрасовка поступило сообщение о том, что вблизи строительной площадки, расположенной на ул. Маресьева, между неизвестными гражданами возник конфликт, переросший в массовую драку», – рассказали в ведомстве.

В результате в отделение полиции были доставлены 10 участников конфликта, трое из них — местные жители. Нарушителей порядка привлекли по административной статье «Мелкое хулиганство» и назначили штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Днем ранее сообщалось, что полиция Москвы составила протокол на агрессивно выяснявших отношения мигрантов. На 169 граждан были составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП.