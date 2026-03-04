Размер шрифта
Бывший премьер РФ назвал последствия вступления Финляндии в НАТО

Степашин: НАТО оставит Финляндию без штанов
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший премьер РФ Сергей Степашин в интервью ТАСС заявил, что перспективы роста военных расходов после вступления Финляндии в НАТО могут оставить страну «без штанов».

По его словам, Финляндия поступила очень глупо, вступив в Североатлантический альянс, ведь для нее не существовало какой-либо угрозы.

«Если, как требует [президент США Дональд] Трамп, [финны] будут вкладывать 5% от своего ВВП в НАТО, так они без штанов останутся. С лыжами будут бегать», — отметил Степашин.

Он добавил, что Финляндия страдает от разрыва экономических связей с Россией.

28 февраля член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в интервью РИА Новости призвал НАТО вернуться к границам 1997 года.

По его словам, это необходимо сделать для достижения реального мира стран-членов альянса с Россией. Эксперт отметил, что тогда РФ перестанет воспринимать НАТО как угрозу своей национальной безопасности.

Политик подчеркнул, что Североатлантическому альянсу не нужно продолжать расширяться, и напомнил о соглашении не расширяться «ни на дюйм в восточном направлении».

Ранее в Финляндии заявили об «экономическом шоке» из-за закрытия границ с Россией.

 
