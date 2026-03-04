Стало известно, сколько доллар будет стоить в апреле

В апреле доллар подорожает до 81–82 рублей, евро — до 94–95 рублей, юань — до 11,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

По его словам, в течение марта возможны события, способные повлиять на позиции рубля. Во-первых, ЦБ может убавить ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов, доведя ее таким образом до 15%, считает Шепелев. По его словам, во-вторых, — что еще более важно — мы получили четкий сигнал от главы Минфина о готовности ужесточить бюджетное правило в части цены отсечения нефти.

«Сейчас скидки на российскую нефть достигают $30, недобор нефтегазовых доходов компенсируется продажами валюты из Фонда национального благосостояния, на фоне этого темпы исчерпания последнего серьезно ускорились, что финансовые власти, безусловно, учитывают. Инфляция между тем уверенно пошла на снижение, сложились более подходящие условия, чтобы подвести валютный курс к более комфортному уровню для бюджета, в котором, к слову, заложен средний курс выше 92 рублей за доллар. Мы считаем, что до апреля цена отсечения по бюджетному правилу будет снижена к $50, это, по нашим подсчетам, прибавит к курсам доллара и евро по 4–5 рублей», — отметил Шепелев.

Таким образом, покупка валюты может оказаться более выгодной в марте, нежели в апреле, заключил эксперт.

По данным Investing.com, 3 марта доллар стоил более 76,8 рубля, а евро — 89,9 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 11,2 рубля.

