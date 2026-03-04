Овечкин вышел на 16-е место по числу матчей в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Овечкин вышел на 16-е место по числу проведенных игр в НХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел 1554-ю игру в регулярных чемпионатах.

Минувшей ночью «Вашингтон» принимал «Юту Маммот». Благодаря выходу на лед в прошедшей встрече 40-летний форвард догнал Джерома Иганлу и поднялся 16-е место в истории НХЛ по числу проведенных игр. Следующим в рейтинге перед Овечкиным находится канадец Брент Бернс, у которого в НХЛ 1556 встречи.

Игра прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Сергачев, Дилан Гюнтер и Джон-Джейсон Петерка. У проигравшей команды отличились Пьер-Люк Дюбуа и Райан Леонард.

После этой игры в активе «Вашингтона» осталось 69 очков, клуб закрепился на десятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, проведя 63 матча в регулярном сезоне. У «Юты» в активе 68 очков после 61 матча и шестая позиция на Западе.

Ранее главный тренер «Спартака» перенес операцию.