Курьер-аниматор выманил у саратовской пенсионерки 500 тыс. рублей

В Саратовской области сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя Крыма, который помог телефонным мошенникам обмануть пенсионерку. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в январе 2026 года — 82-летней жительнице поселка Солнечный позвонил якобы терапевт из районной поликлиники, который попросил продиктовать паспортные данные «для замены бумажной медкарты на электронную». После этого с ней связалась «сотрудница МВД» и заявила, что злоумышленники оформили на нее кредит в 2,5 млн рублей. Она убедила женщину, что часть денег они перевели «на спонсирование противоправной деятельности», и посоветовала пенсионерке «задекларировать сбережения», чтобы доказать невиновность.

Вечером 27 января к пенсионерке прислали курьера, которому она передала 500 тыс. рублей. Тот приехал в Москву и перевел кураторам через криптообменник 460 тыс. рублей, остальное — оставил себе как вознаграждение. Затем злоумышленник уехал в Крым.

Потерпевшая поняла, что ее обманули, и написала заявлению в полицию, там завели дело о мошенничестве. Злоумышленника задержали в Крыму и арестовали.

«Крымчанин во всем сознался и рассказал, что работает аниматором, а «подработку» нашел в интернете. Похищенных денег у мужчины не оказалось – он успел купить одежду для себя, а часть денег перевести беременной жене», — говорится в сообщении.

УМВД по Воронежской области до этого сообщило, что воронежская пенсионерка помогла задержать пособницу телефонных мошенников. В феврале 78-летней пенсионерке из поселка Грибановка позвонили лже-сотрудники одного из операторов сотовой связи и выманили паспортные данные и СНИЛС под видом продления договора.

