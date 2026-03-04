Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Курьер-аниматор выманил у саратовской пенсионерки 500 тыс. рублей

МВД: курьер выманил у саратовской пенсионерки 500 тыс. рублей
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

В Саратовской области сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя Крыма, который помог телефонным мошенникам обмануть пенсионерку. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в январе 2026 года — 82-летней жительнице поселка Солнечный позвонил якобы терапевт из районной поликлиники, который попросил продиктовать паспортные данные «для замены бумажной медкарты на электронную». После этого с ней связалась «сотрудница МВД» и заявила, что злоумышленники оформили на нее кредит в 2,5 млн рублей. Она убедила женщину, что часть денег они перевели «на спонсирование противоправной деятельности», и посоветовала пенсионерке «задекларировать сбережения», чтобы доказать невиновность.

Вечером 27 января к пенсионерке прислали курьера, которому она передала 500 тыс. рублей. Тот приехал в Москву и перевел кураторам через криптообменник 460 тыс. рублей, остальное — оставил себе как вознаграждение. Затем злоумышленник уехал в Крым.

Потерпевшая поняла, что ее обманули, и написала заявлению в полицию, там завели дело о мошенничестве. Злоумышленника задержали в Крыму и арестовали.

«Крымчанин во всем сознался и рассказал, что работает аниматором, а «подработку» нашел в интернете. Похищенных денег у мужчины не оказалось – он успел купить одежду для себя, а часть денег перевести беременной жене», — говорится в сообщении.

УМВД по Воронежской области до этого сообщило, что воронежская пенсионерка помогла задержать пособницу телефонных мошенников. В феврале 78-летней пенсионерке из поселка Грибановка позвонили лже-сотрудники одного из операторов сотовой связи и выманили паспортные данные и СНИЛС под видом продления договора.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников с проверками бизнесов.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!