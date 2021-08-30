Врач объяснил, что не стоит есть перед прививкой от COVID-19

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов объяснил, какие изменения нужно внести в рацион перед вакцинацией от COVID-19, чтобы снизить вероятность побочных эффектов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В первую очередь Харлов предложил временно убрать из своего рациона сладкое. По словам врача, прививку сложнее перенести при повышенном уровне сахара в крови.

Совет также относится к продуктам, содержащим большое количество углеводов.

«Это касается всех углеводов, даже не сладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови», — отметил Харлов.

Также он посоветовал сократить вдвое употребление фруктов. Максимальный вред перед прививкой могут нанести бананы, виноград и дыни, утверждает врач. Единственное исключение в этом случае – цитрусовые.

Харлов посоветовал не экспериментировать в выборе продуктов и есть только то, что вы уже давно привыкли употреблять, «вплоть до конкретной марки колбасы или молока». Это необходимо, чтобы не вызвать аллергическую реакцию на пищу.

В заключении врач добавил, что перед вакцинацией не следует переедать. Это может ударить по иммунной системе.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация может помочь избавиться от постковидного синдрома.