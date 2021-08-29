Выступавший против вакцинации радиоведущий скончался от COVID-19

Радиоведущий из Флориды, США, который выступал с критикой вакцинации от коронавируса и называл себя «мистер антипрививочник», умер от COVID-19. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба радиостанции News Daytona Beach, на которой он работал.

«С большой печалью WNDB и Southern Stone Communications объявляют о кончине Марка Бернье, который информировал и развлекал слушателей WNDB более 30 лет. Мы любезно просим дать семье Марка побыть наедине в это тяжелое время», — говорится в сообщении.

По данным газеты Guardian, Бернье был госпитализирован с коронавирусом три недели назад.

Незадолго до этого смерть от коронавируса настигла другого радиоведущего, критиковавшего вакцинацию — Фила Валентайна. Ему также казалось неправильным ношение масок в общественных местах. О своем диагнозе он объявил в Facebook в июле.

Ведущий жаловался на кашель, заложенность носа и усталость. Он посоветовал слушателям вакцинироваться, но также заявил, что есть несколько «очень эффективных альтернатив» этому.