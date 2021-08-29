В Новосибирске местный житель открыл стрельбу из окна дома, пять человек пострадали

Житель Новосибирска открыл стрельбу из окна своей квартиры в многоэтажном доме, в результате которой пострадали пять человек. Об этом сообщает СК России по Новосибирской области.

«По данным следствия, сегодня около 17 часов подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на третьем этаже дома 1б по улице Лебедевского в Заельцовском районе Новосибирска, из окна собственной квартиры из хулиганских побуждений произвел беспорядочные выстрелы из охотничьего оружия в граждан, находившихся на придомовой территории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двое из пяти пострадавших госпитализированы.

Ранее сообщалось, что неизвестные устроили драку со стрельбой в Екатеринбурге. Вооруженный конфликт произошел около 20.00 мск вблизи кафе «Топчан» в районе перекрестка Репина – Токарей. Правоохранители обнаружили на месте происшествия несколько гильз, предварительно, от травматического оружия.

В результате стрельбы были повреждены стекла у нескольких автомобилей и окно кафе. В настоящее время опрашивается персонал кафе, устанавливаются возможные свидетели, изъяты съемки с камер видеонаблюдения.