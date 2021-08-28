В «Векторе» рассказали об отличиях «ЭпиВакКороны» и «ЭпиВакКороны-Н»

Заместитель генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих рассказала телеканалу RT о том, чем отличаются друг от друга российские вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

По ее словам, в препаратах присутствуют одинаковые действующие вещества, но синтезируются они по-разному.

Непомнящих уточнила, что в данных вакцинах есть три пептида, вспомогательные вещества и белок-носитель. Как отметила представитель «Вектора», для пациентов в этом никакой разницы нет. Основное отличие состоит в пептидах, которые в «ЭпиВакКороне» синтезируются отдельно. Она сравнила их с разноцветными зернышками кукурузы, а белок-носитель — с початком.

«В «ЭпиВакКороне-Н» эти зернышки, два из них, объединены в одно. То есть такой же початок, одни зернышки как были, а другие два побольше и из двух частей», — сказала эксперт.

Она заключила, что такой способ позволит выпускать большие партии вакцин при увеличивающемся спросе.

На этой неделе Минздрав РФ зарегистрировал пятую российскую вакцину против COVID-19 — «ЭпиВакКорона-Н». До этого в стране были зарегистрированы четыре препарата для вакцинации: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».