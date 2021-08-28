Суд арестовал второго блогера, распылившего баллончик в лицо женщине в столичном парке

Московский суд заключил под стражу еще одного стримера по делу о хулиганстве. Речь об инциденте, во время которого блогеры распылили перцовый спрей женщине, сообщается в Telegram-канале прокуратуры города.

«Суд, с учетом позиции прокуратуры, заключил под стражу 40-летнего москвича, обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с примирением предмета, используемого в качестве оружия»). На видео именно он передал своему соучастнику перцовый баллончик, содержимое которого злоумышленники распылили в лицо женщине в Измайловском парке», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В субботу, 27 августа, суд избрал сообщнику мужчины, 40-летнему безработному жителю Москвы избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские задержали блогеров за нападение с перцовым баллончиком на прохожую. МВД начало проверку по факту публикации видео данного происшествия. К нападению причастны блогеры Игорь Малихов и Евгений Дмитерко.

Видеоролик, на котором молодые люди в Измайловском парке забрызгали прохожую женщину из газового баллончика, появился в сети 26 августа. На видео они нецензурно выражались в адрес женщины и говорили, что брызнули ей в лицо «перцем».