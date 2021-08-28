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Талибы* потребовали от жителей Кабула сдать правительственные автомобили и оружие

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Rahmat Gul/AP

Представитель движения «Талибан (организация запрещена в России)» Забихулла Муджахид заявил, что жители столицы Афганистана должны будут в течение недели сдать автомобили, оружие и боеприпасы, которые остались от прошлого правительства. Его слова передает Ariana News.

Он добавил, что в случае обнаружения правительственных автомобилей и оружия после установленного срока в отношении нарушителей будут приняты «законные меры».

Ранее талибы призывали граждан Афганистана сдать все имеющиеся на руках оружие и боеприпасы, объясняя это тем, что движение способно полностью обеспечить безопасность населения страны.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Движение отказалось от идеи переходного правительства, подчеркивая, что они ждут полной передачи власти.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.

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События в Афганистане
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