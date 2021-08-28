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В России вдвое выросло число преступлений, связанных с пропагандой терроризма в сети

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Число преступлений, связанных с публичным оправданием или пропагандой терроризма, выросло в России на 50% с начала 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы МВД.

С января по июль этого года правоохранители зарегистрировали 243 преступления, проходящих по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Это на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В основном преступления были раскрыты сотрудниками ФСБ и МВД России.

Также за семь месяцев этого года в России было выявлено 316 тыс. IT-преступлений. По сравнению с 2020 годом их количество выросло почти на 16%.

Ранее в МИД заявляли, что в пандемию террористы усилили вербовку.

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