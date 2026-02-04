Двое подростков едва не замерзли, гуляя по лесу

В Марий Эл спасли подростков, едва не замерзших в лесу

В Йошкар-Оле прогулка в лесу едва не стоила жизни двум подросткам, они едва не замерзли, заблудившись на прогулке. Об этом сообщает Марийская аварийно-спасательная служба.

Инцидент произошел 31 января в Йошкар-Оле в районе железнодорожного моста. 13-летний и 14-летний подростки отправились на прогулку в лесной массив, потеряли ориентир и не смогли самостоятельно найти дорогу назад.

На пульт дежурного поступил сигнал о том, что дети замерзают. Спасатели обследовали район на снегоходе, обнаружили школьников и вывезли их из леса, школьники получили переохлаждение.

