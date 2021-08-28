В Москве в субботу ожидается до +25°С и облачность с прояснениями

В Москве и Московской области в субботу, 28 августа, ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице составит от 23 до 25 градусов тепла, ночью температур воздуха опустится до 12-14°С. Синоптики прогнозируют облачную погоду — ночью с небольшим дождем.

В Подмосковье дневная температура воздуха достигнет 22°С, в ночные часы может похолодать до 13°С. В области ожидаются небольшие осадки.

Ветер будет восточным, его скорость не превысит 5-10 м/с.

Атмосферное давление установится на отметке в 752 мм ртутного столба.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что похолодание с понижением температуры на 5℃ наступит в Москве и области с 2 сентября.

«Ночью еще относительно тепло будет - 9-14 градусов, а днем уже 16-21 градус. 3 числа будет 14-19 даже. Потом, скорее всего, такой фон и останется», — сказала метеоролог.

При этом до 2 сентября, по ее прогнозам, погода будет теплой: температура воздуха днем будет достигать +21-26℃. «Аномалия составляет 4-5 градусов», - отметила она.