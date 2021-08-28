Револьвер, из которого убили Билли Кида, продали на аукционе за $6 млн

Револьвер «Кольт», из которого в 1881 году был застрелен преступник Билли Кид, был продан на аукционе более чем за $6 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Bonhams.

Покупатель, заплативший за раритет, предпочел не называть свое имя. За револьвер он заплатил $6 030 312 (446,363,618 рубля).

В публикации отмечается, что 14 июля 1881 года шериф штата Нью-Мексико Пэт Гаррет использовал «Кольт» во время задержания Билли Кида.

До этого револьвер находился в коллекции Джима и Терезы Эрл. Они более 50 лет собирали огнестрельное оружие и другие культовые предметы времен Дикого Запада.

Изначально стоимость лота оценивалась специалистами в $2-3 млн.

Ранее стало известно, что потомки знаменитого чикагского гангстера Аль Капоне решили пустить с молотка принадлежавшие ему вещи.

В коллекцию вошли 175 предметов и документальных свидетельств эпохи Сухого закона в США. Среди них — принадлежавшие Аль Капоне пистолеты, плакаты, на которых изображены он и члены его семьи, его письма к сыну из тюрьмы «Алькатрас», медали, которые получал Сонни Капоне в соревнованиях по стрельбе, часы, безделушки, хрусталь и прочее.