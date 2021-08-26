Квартирный вор пытался спрятаться от полиции на дне амурского озера

В Амурской области мужчина обворовал дом и спрятался от полиции под водой в зарослях камыша. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По информации ведомства, в полицию обратилась жительница села Волково, которая пришла домой и обнаружила, что ее обокрали. Из дома вынесли ювелирные украшения и вещи общей стоимостью 134 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую, местных жителей и собрали улики. Им понадобилось несколько часов, чтобы установить личность подозреваемого.

Позже в полицию поступила информация, что предполагаемый вор прячется у водоема, расположенного недалеко от села. Правоохранители выехали к указанному месту, но, увидев полицейский автомобиль, подозреваемый нырнул в воду.

«В течение длительного времени подозреваемый прятался под водой в густых зарослях камыша. Периодически он тайно появлялся на поверхности, чтобы сделать очередной вдох», — рассказали в МВД.

Для того, чтобы задержать подозреваемого, правоохранители устроили засаду. Думая, что полицейские удалились, мужчина покинул свое убежище и был задержан.

«Гражданина доставили в дежурную часть, в содеянном он признался. Часть похищенного имущества изъята и возвращена законной владелице. В настоящий момент по ходатайству следователя судьей Благовещенского городского суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заключили в ведомстве.

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