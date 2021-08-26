У задержанного за убийство школьницы из Тюмени ранее был детский сад

Мужчина, подозреваемый в убийстве школьницы из Тюмени, до этого владел частным детским садом. Учреждение под названием «Маленький гном» располагалось в Нягани в ХМАО, передает издание Ura.ru.

Как следовало из материалов Няганского городского суда, детсадом управляла бывшая жена фигуранта расследования. Садик перестал работать по итогам инспекции Роспотребнадзора, устроенной в 2012 году.

По информации ведомства, в детском саду было неудовлетворительное санитарное состояние, угрожавшее здоровью посетителей дошкольного учреждения.

В итоге экс-супругу признали виновной и привлекли к административной ответственности.

Собеседница издания подчеркнула, что мужчина, подозреваемый в убийстве несовершеннолетней, снимал у ее знакомого гараж. В нем якобы хранились столы, стулья, а также другие предметы. Предположительно, гараж мужчина арендовал на протяжении семи месяцев, но оплатил только три и потом перестал отвечать. Речь о событиях 2016 года.

Восьмилетняя девочка пропала днем 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти 19 августа нашла бригада рабочих, которые косили траву у озера Оброчное на Лесобазе.

Возможный убийца ребенка был задержан днем 25 августа, в Тюмени. По словам источников СМИ, его зовут Виталий Бережной, он работает в цеху, служил сержантом в милиции еще до реформы Министерства внутренних России — с 2009 по 2011 год. Мужчина признал вину в преступлении, однако отрицает какую-либо связь с другими убийствами девочек в городе.