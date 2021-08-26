Еще два участвовавших в эвакуации из Афганистана самолета сели в Чкаловском

Третий и четвертый самолеты Министерства обороны с эвакуированными из Афганистана людьми на борту приземлились в аэропорту Чкаловский в Московской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом в Россию вернулись все самолеты, задействованные в эвакуации из Афганистана, которая была предпринята после захвата власти в стране боевиками движения «Талибан (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России).

Как отметило агентство, вывезенные из Афганистана люди в настоящее время проходят паспортный контроль.

Ранее сообщалось, что в Чкаловском сели самолеты Минобороны Ил-62 и Ил-76. На борту ИЛ-76 находились порядка 100 человек. Большая часть этих людей — российские граждане афганского происхождения.

Ранее в Минобороны заявили об эвакуации более 500 граждан России, Украины и стран-участниц ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Сообщалось, что людей вывезут на четырех военных самолетах.

Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил во вторник, 24 августа, что покинуть Афганистан можно будет только до 31 августа. После этого выезд из страны будет закрыт.

Боевики «Талибана» объявили о захвате власти в Афганистане 15 августа. После этого тысячи афганцев и граждан других стран начали искать способы уехать из Афганистана.