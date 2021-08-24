Проценко назвал недостаточным количество вакцинированных от коронавируса в России

В России на данный момент недостаточное число вакцинированных от коронавируса граждан для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Об этом в комментарии Life.ru заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По мнению специалистов, долю привитых нужно увеличить до 80%.

Проценко добавил, что среди врачей существует опасение, что к коронавирусу может добавиться грипп.

«Настороженность мы не теряем. Вакцинация от коронавируса, вакцинация от гриппа, соблюдение социальной дистанции, маска — это те меры, которые сохраняют свою актуальность», — заявил главврач.

Ранее Минздрав выпустил новые методические рекомендации по порядку проведения вакцинации от коронавируса. Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный проведению вакцинации пациентов с ВИЧ-положительным статусом.