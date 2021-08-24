В Москве впервые с 23 марта выявили минимальное число заражений COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Москве коронавирусом заразились еще 1105 человек. Об этом сообщается на официальном сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

При этом в Московской области заразились 1125 человек. А в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 600 и 221 человек соответственно.

Однако в Москве умерших от COVID-19 оказалось больше, чем в Московской области. В столице от коронавируса умерли 56 человек, а в Подмосковье — 14. В Петербурге за сутки также умерили 39 зараженных, а в Ленинградской области — трое.

Всего в России впервые с 23 июня выявили менее 19 тыс. заразившихся за сутки. По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.