В Сочи мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка

Управляющий электросамокатом мужчина сбил в Сочи двухлетнего ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского УВД.

«По данному факту <...> проводится проверка, назначено проведение судебной медицинской экспертизы, по итогу будет возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»)», — говорится в сообщении.

Как сообщает rg.ru, сам инцидент произошел 22 августа. По данным РЕН ТВ, после случившегося отец ребенка попытался догнать обидчика и пробежал за ним целый квартал. Указано, что в результате ребенок получил перелом чешуйчатой и орбитальных костей черепа.

С ростом популярности электросамокатов в России значительно выросло число ДТП, связанных с этим транспортным средством. По данным МВД России, только за первое полугодие 2021 года в стране было зарегистрировано 180 ДТП с электросамокатами. Среди них пять случаев оказались смертельными.