Избитая «шаманами» в Мексике россиянка рассказала подробности инцидента

Жительница Екатеринбурга Рада Русских, которая накануне сообщила об избиении «шаманами» в Мексике, рассказала о причине конфликта на своей странице в Instagram.

Девушка прилетела в Мексику с Тиной и Магуа (их настоящие имена Кристина и Алексей), которые называли себя «шаманами» и занимались духовными практиками. Вместе они сняли дом. Спустя некоторое время пара начала активно выпивать, однако обстановка была относительно спокойной. Вскоре друзья-шаманы предложили девушке наркотики, а когда та отказалась, напали на нее.

«Много вопросов о том, кто мне эти два зверя Тина и Магуа. Они друзья моих друзей. Познакомилась я с ними накануне поездки. Они сильно поссорились с моей подругой, я влезла их разнять. В этот момент я поняла, что не готова с ними контактировать вообще, и сказала, что у Тины нет морального права работать с людьми и что на «шамана» она не тянет», — написала Русских.

В итоге супруги решили убить ее за то, что та влезла в конфликт, а также отказалась проходить с ними обряд. При этом в доме помимо «шаманов» были их друзья, в частности хозяйка арендованного жилища.

«В бреду они начали слышать голоса духов, и духи им сказали, что я не уважаю их традиции и меня нужно убить. С меня сняли туфли и разбили ими мне голову, пинали в лицо. Меня били две девчонки, и муж одной из них сдерживал моих друзей, чтобы они не смогли ко мне подойти», — рассказала екатеринбурженка.

Ранее стало известно, что Русских забрала написанное ею на «шаманов» заявление в местную полицию, поскольку хозяйка дома пригрозила подбросить ей наркотики.