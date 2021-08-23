Жительницу Омска задержали за то, что она выпустила собаку погулять в самолете

Сотрудники полиции в аэропорту Омска задержали 45-летнюю женщину, которая во время перелета из Симферополя выпустила из переноски собаку. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте УМВД России по Сибирскому федеральному округу.

По словам правоохранителей, женщина открыла переноску и разрешила собаке прогуляться по салону самолета. Когда бортпроводники сделали ей замечание и попросили вернуть животное в переноску, пассажирка нецензурно выругалась.

«В отношении авиапассажирки сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 (Мелкое хулиганство) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Женщине грозит наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток», — говорится в сообщении транспортной полиции.

Теперь женщине грозит наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

Ранее следовавший из Хартума в Доху самолет был вынужден вернуться в аэропорт базирования из-за агрессивного поведения кота, который без хозяина отказался на борту. Как сообщали СМИ, животное появилось в кабине пилотов спустя полчаса после вылета. Кот мешал летчикам управлять самолетом, а также пытался накинуться на капитана.