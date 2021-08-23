В Мексике после удара молнии загорелся нефтеперегонный завод

В мексиканском штате Веракрус произошел пожар на нефтехимическом предприятии государственной компании Petróleos Mexicanos (Pemex), по предварительным данным причиной возгорания стал удар молнии. Об этом сообщает местное издание Zocalo.

По словам представителя регионального секретариата общественной безопасности, загорелась башня, в которой из нефти получают этилен. Инцидент произошел в пятницу, 21 августа, около 22:00 по местному времени.

Он отметил, что пожарные Pemex контролировали ситуацию и потушили огонь рано утром в воскресенье, 22 августа. Информация о пострадавших не поступала, рабочие были эвакуированы в безопасное место.

До этого в Twitter было опубликовано видео, на котором запечатлена пылающая башня.

В Pemex пока никак не прокомментировали произошедшее.

Ранее в Кувейте вспыхнул пожар на крупнейшем месторождении нефти.