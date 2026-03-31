В Кремле анонсировали встречу Путина и Пашиняна

Президент России Владимир Путин 1 апреля встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который будет с рабочим визитом в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Лидеры двух государств планируют обсудить текущее состояние российско-армянских отношений, а также стратегическое партнерство и интеграционное взаимодействие на евразийском пространстве. Кроме того, Путин и Пашинян затронут вопросы региональной повестки дня, в частности, развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

Во время одного из своих прошлых визитов в Москву, который состоялся в декабре 2025 года, Пашинян прокатился по центру столицы на велосипеде. Премьер Армении сообщил, что проехал 26 километров.

Кроме того, Пашинян в Москве снял видео под песню «Белые розы» группы «Ласковый май». На записи он позировал на фоне здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на Лубянке. В этот момент премьер был одет в классический костюм серого цвета и белую рубашку с галстуком. На голове у него можно было увидеть шляпу. В конце видео политик показал руками сердечко.

Ранее Пашинян назвал Россию другом.