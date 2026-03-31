Власти РФ ответили на слухи об обязательном втором иностранном языке в школах

Минпросвещения РФ: второй иностранный язык не сделают обязательным в школах

Информация о том, что второй иностранный язык хотят сделать обязательным для старших классов российских школ, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

«Обязательное изучение второго иностранного языка в старших классах школ не предусмотрено», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что этот предмет может изучаться по желанию учеников и их родителей (законных представителей) при наличии в школе необходимых условий.

31 марта ТАСС со ссылкой на проект приказа министерства просвещения сообщил, что второй иностранный язык может стать обязательным для изучения в школах. Агентство сообщило, что стандарт планируется ввести с 1 сентября 2027 года.

В ТАСС указали, что среди обязательных для изучения в общеобразовательной школе заявлены 16 предметов: русский язык, литература, родной язык (язык народа РФ), родная литература, иностранный язык, второй иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физкультура.

Ранее в Госдуме оценили идею сократить летние каникулы для школьников.