Напавший на Русский дом в Праге сдался полиции

ČTK: иностранец взял на себя ответственность за атаку на Русский дом в Праге

Злоумышленник, забросавший бутылками с зажигательной смесью здание Русского дома в Праге, сам явился в полицию. Об этом сообщило чешское информационное агентство ČTK.

По данным журналистов, ответственность за случившееся взял на себя иностранец. В материале не уточняется, гражданином какой страны он является.

Как рассказал нарушитель, он начал планировать нападение еще летом 2025 года. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

Русский дом, расположенный в пражском районе Дейвице, подвергся нападению вечером 26 марта. Руководитель учреждения Игорь Гиренко заявил, что здание забросали бутылками с зажигательной смесью. Всего было использовано шесть коктейлей Молотова, половина из них не сработала.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование инцидента. Комментируя ситуацию, министерство иностранных дел Чехии осудило атаку на Русский дом. Аналогичную позицию занял министр внутренних дел республики Лубомир Метнар, который назвал произошедшее «угрозой для безопасности».

Ранее в Русском доме в Праге провели концерт, несмотря на нападение.