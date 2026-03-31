В Кремле рассказали о контактах России с властями Кубы

В Кремль заявили о наличии постоянных контактов России и Кубы. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что переговоров на высшем уровне в планах нет.

«Находимся в постоянном контакте с кубинскими коллегами. На высшем уровне контакты не запланированы», — отметил он.

30 марта сообщалось, что российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу.

20 марта минфин США включил Кубу в перечень стран, которым запрещено покупать российскую нефть и нефтепродукты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с Гаваной, обсуждая возможные варианты помощи на фоне топливного кризиса.

В феврале президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.

С 9 января Куба не получала поставок нефти, в связи с чем испытывает острую нехватку топлива. Последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако впоследствии поставки были прекращены из-за давления Вашингтона.

Ранее Белый дом прокомментировал доставку нефтепродуктов из России на Кубу.