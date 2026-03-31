В Кремле оценили предложение Зеленского по Пасхальному перемирию

Песков: Зеленский должен принять решение о мире, а не перемирии
Президент Украины Владимир Зеленский должен взять на себя ответственность и принять решение, чтобы Киев и Москва пришли к миру, а не временному перемирию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Из тех заявлений Зеленского, что читали, четко сформированного заявления о пасхальном перемирии не увидели», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, динамика на фронтах свидетельствует о том, что российские войска по всей линии фронта продвигаются вперед.

30 марта Зеленский заявил, что готов прекратить огонь на Пасху. Он пояснил, что речь может идти о разных форматах перемирия — как полном, так и связанном с энергетической сферой.

В то же время политик сказал, что не считает Украину проигравшей стороной и отметил, что «пусть Россия сдается», а Киев этого делать не будет. По словам Зеленского, мирные переговоры не зашли в тупик, а «мяч теперь на стороне как США, так и России».

Ранее в Госдуме оценили предложение Зеленского по Пасхальному перемирию.

 
Теперь вы знаете
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
