В Кремле отреагировали на новость о том, что ЕС помогает ВСУ бить по Ленобласти

Песков анонсировал меры в случае соучастия Европы в украинских ударах по СЗФО

Если страны Европейского союза предоставляют свое воздушное пространство Вооруженным силам Украины (ВСУ) для нанесения ударов по российской территории, Кремль сделает выводы и примет меры. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге.

Ему задали вопрос об участившихся массовых налетах украинских беспилотников по регионам Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Журналисты напомнили, что в СМИ появились сообщения о содействии стран ЕС в этих атаках — путем открытия воздушного пространства для БПЛА ВСУ.

«Если это имеет место, предоставление воздушного пространства против РФ, это обяжет нас сделать выводы и принять меры», — ответил Песков.

Атаки украинских беспилотников на Ленобласть продолжаются на протяжении нескольких дней. Глава региона сообщил о троих пострадавших, среди которых двое детей. Повреждения получил порт в Усть-Луге.

SHOT заявил, что эти налеты стали возможными благодаря содействию Латвии, Литвы и Эстонии, которые якобы открыли свое воздушное пространство для пролета украинских боевых дронов в Россию.

Ранее украинские дроны залетели в Финляндию.