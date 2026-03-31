Земля защищает Луну от космической радиации, выяснили ученые

Ученые выяснили, что магнитное поле Земли частично защищает Луну от космической радиации. В определенные периоды оно снижает поток галактических космических лучей на обратной стороне спутника примерно на 20%. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Галактические космические лучи — это высокоэнергетические частицы, постоянно бомбардирующие объекты в космосе. Они могут повреждать электронику и представлять опасность для здоровья астронавтов. Земля защищена от такого воздействия магнитосферой — областью пространства, создаваемой магнитным полем планеты, которая отклоняет заряженные частицы.

Новое исследование показало, что в некоторых участках орбиты Луна тоже получает дополнительную защиту. Ученые проанализировали данные нейтронного и дозиметрического эксперимента, проведенного на борту китайского посадочного аппарата «Чанъэ-4», работающего на обратной стороне Луны.

Детекторы зафиксировали, что в определенные периоды уровень космических лучей там заметно снижается — примерно на одну пятую. Эти моменты приходятся на так называемое лунное утро и длятся около двух суток в каждом лунном цикле.

Наблюдения проводились в течение 31 лунного цикла и подтвердили устойчивость этого эффекта. По мнению исследователей, снижение потока частиц связано с тем, что Луна в это время проходит через область магнитного хвоста Земли — вытянутую часть магнитосферы, которая частично экранирует космическое излучение.

Авторы работы отмечают, что открытие важно для планирования будущих лунных миссий, поскольку может помочь точнее оценивать радиационные риски для оборудования и астронавтов.

Ранее в космосе были обнаружены инопланетные «космические метеостанции».