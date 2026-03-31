Названы регионы, которым грозят паводки

Синоптик Ильин: Московская область попадет в зону подтопления из-за паводков
Населенные пункты в Московской, Рязанской и Калужской областях могут попасть в зону подтопления из-за паводков весной. Об этом aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, когда лед в этих областях будет сходить, начнут образовываться заторы. В результате вода не сможет своевременно вытекать, из-за чего в некоторых районах возникнут подтопления.

Синоптик добавил, что таяние снегов и теплый воздух на улице приведут к повышению уровня воды в водоемах.

«Особенно поймы реки Ока, на ее берегах стоит много населенных пунктов, там много пойменных низинных мест, которые будут подтопляться в том числе в Рязанской, Московской и Калужской областях. Отдельные населенные пункты уже получили свою порцию паводковых, талых вод», — сообщил он.

До этого специалисты Гидрометцентра РФ говорили, что в начале апреля в Москве и Подмосковье будет очень теплая и даже почти летняя погода. Согласно прогнозам, днем 1 и 2 апреля местами могут пройти небольшие дожди. Однако осадки не помешают столбикам термометра подняться до +17...+22 °C.

