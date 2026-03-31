Скорость ходьбы напрямую связана с продолжительностью жизни, доказали ученые

Британские ученые из Университета Лестера выяснили, что темп ходьбы может служить точным индикатором продолжительности жизни. У людей, которые ходят быстрее, снижен риск ранней смерти. Результаты исследования опубликованы в журнале Mayo Clinic Proceedings (MCP).

Специалисты проанализировали данные более 407 тысяч участников базы UK Biobank. Исследователи сравнили пять простых показателей физического состояния: скорость ходьбы, силу рукопожатия, частоту пульса в покое, продолжительность сна и уровень повседневной физической активности.

Оказалось, что именно привычный темп ходьбы наиболее тесно связан с риском преждевременной смерти. Этот показатель демонстрировал более сильную связь с долгосрочным прогнозом здоровья, чем другие доступные маркеры физического состояния.

Особенно заметной эта закономерность оказалась у людей с хроническими заболеваниями. Когда ученые использовали данные о скорости ходьбы вместо некоторых традиционных медицинских показателей, например уровня холестерина или артериального давления, точность прогнозов риска повышалась. Это позволяло точнее распределять пациентов по группам риска.

По мнению авторов работы, скорость обычной прогулки может стать простым и доступным инструментом для оценки состояния здоровья. Такой показатель не требует сложных анализов и может использоваться для раннего выявления людей, которым особенно важно изменить образ жизни и уделить больше внимания профилактике заболеваний.

