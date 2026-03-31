Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

В Эстонии у жилых домов взорвался украинский беспилотник

Inna Varenytsia/Reuters

Украинский беспилотник взорвался рядом с жилыми домами в Эстонии. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника канала, в ночь на 31 марта с территории Львовской и Житомирской областей было запущено 43 беспилотника в сторону Ленинградской области. Утверждается, что они пролетали через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии.

Как сообщает SHOT, атаки с использованием воздушного пространства стран Балтии планируются совместно с военными генштаба НАТО.

По данным канала, один из дронов взорвался на территории Эстонии — рядом с жилыми домами в волости Кастре уезда Тартумаа. После этого местным жителям начали рассылать СМС-оповещения о возможной угрозе атак беспилотников.

Также сообщается, что после инцидента вдоль границ России вылетел самолет радиотехнической разведки ВВС Швеции S102B Korpen, задачей которого является выявление российских систем ПВО в Ленинградской области для последующих атак.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен пожаловалась на испорченный выходной из-за дронов ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!