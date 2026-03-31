В Эстонии у жилых домов взорвался украинский беспилотник

SHOT: дрон взорвался рядом с жилыми домами в Эстонии

Украинский беспилотник взорвался рядом с жилыми домами в Эстонии. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника канала, в ночь на 31 марта с территории Львовской и Житомирской областей было запущено 43 беспилотника в сторону Ленинградской области. Утверждается, что они пролетали через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии.

Как сообщает SHOT, атаки с использованием воздушного пространства стран Балтии планируются совместно с военными генштаба НАТО.

По данным канала, один из дронов взорвался на территории Эстонии — рядом с жилыми домами в волости Кастре уезда Тартумаа. После этого местным жителям начали рассылать СМС-оповещения о возможной угрозе атак беспилотников.

Также сообщается, что после инцидента вдоль границ России вылетел самолет радиотехнической разведки ВВС Швеции S102B Korpen, задачей которого является выявление российских систем ПВО в Ленинградской области для последующих атак.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен пожаловалась на испорченный выходной из-за дронов ВСУ.