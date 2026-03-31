«Сохранить лицо не удастся»: названы последствия выхода США из войны с Ираном

Соединенным Штатам не удастся «сохранить лицо» при выходе из войны с Ираном, потому что очевидно, что не США победили в конфликте. На этом фоне им, скорее всего, придется сократить свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Действительно, они обсуждают вариант прекращения своего участия в этом иранском конфликте без открытия Ормузского пролива. Хотя, конечно, они попытаются все показать некой моральной победой над Ираном – то, что им удалось резко ослабить Иран в военной сфере. Но, конечно, то, что Иран продолжит контролировать Ормузский пролив, для всего мира будет очевидным доказательством того, что не Соединенные Штаты в этом противостоянии одержали верх. Это, конечно, будет очень сильно бить по американским интересам и по возможности нахождения американских войск в Персидском заливе. Придется это самое присутствие сокращать», — сказал американист.

Одним из факторов, способствующих выходу США из войны с Ираном, отметил Дудаков, стал низкий рейтинг президента Дональда Трампа. Здесь статистика показывает, что поддерживают его лишь 33% жителей Штатов, указал американист.

«Учитывая риски большие сухопутной операции на островах в Ормузском проливе, которая может привести к большим потерям среди американских военных, вариант с выходом из этого конфликта, я думаю, что рассматривается как один из рабочих, один из рабочих сценариев. Сохранить лицо не удастся, но, возможно, удастся купировать негативные последствия этого противостояния», — подытожил политолог.

Трамп готов завершить боевые действия против Ирана, поскольку конфликт может затянуться и превысить запланированные четыре-шесть недель, утверждает The Wall Street Journal. По информации издания, политик готов оставить Ормузский пролив закрытым для судоходства. Как заявил высокопоставленный чиновник Белого дома, Трампу «немного наскучил Иран» и он намерен двигаться дальше. Однако на этом фоне Пентагон наращивает военную группировку на Ближнем Востоке.

