Стало известно, наказали ли Соболева за празднование гола с подводными очками

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что клуб не стал штрафовать нападающего Александра Соболева за желтую карточку, полученную им в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Его слова приводит РИА Новости.

«Сашу не оштрафовали, но беседу с ним провели. Да он и сам все прекрасно понимает. Не нужно раздувать скандалы из-за каких-то высказываний и даже поступков. Эмоциональные всплески были и будут, от них никуда не деться», — сказал Семак.

В 21-м туре РПЛ «Зенит» обыграл московский «Спартак». Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0 в пользу «Зенита». Сергей Карасев, который был главным арбитром матча, поставил в ворота «Спартака» два пенальти: на 45-й минуте удар реализовал Александр Соболев, на 81-й минуте забил Джон Дуран. Соболев отпраздновал гол, надев маску для плавания. Футболист отреагировал на ролик «Спартака», в котором он был изображен на коробке с подобным приспособлением.

В турнирной таблице чемпионата России после 22 туров петербургский клуб идет на второй позиции, набрав 48 очков и уступая один балл лидирующему «Краснодару». Красно-белые расположились на шестой строчке, имея в активе 38 очков.

