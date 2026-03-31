В ЯНАО ребенок стал инвалидом из-за ошибки врачей при родах

Жительница ЯНАО подала в суд на медиков, из-за ошибки которых ее ребенок стал инвалидом. Об этом сообщает Надымский городской суд региона.

Женщина приехала рожать в одно из местных учреждений, но во время родов специалисты ошибались, поэтому младенец в результате получил серьезные повреждения, последствия которых излечить невозможно.

«Установленные у него в результате некачественно оказанной медицинской помощи заболевания привели к его инвалидности, у него отсутствуют перспективы выздоровления и социальной адаптации», – сообщается в публикации.

При этом выяснилось, что, если бы врачи сделали все необходимое, ребенок был бы здоров.

Суд удовлетворил требование о компенсации. По данным Ura.ru, общая сумма выплаты составляет четыре миллиона рублей. Из них два получит мать несовершеннолетнего, остальные будут выплачены в его пользу.

До этого в Петербурге женщина пережила экстренные роды после того, как она попала под колеса автомобиля. Врачам удалось спасти и саму молодую мать, и ее ребенка.

Ранее роженица истекла кровью и потеряла ребенка в больнице на Камчатке.

 
