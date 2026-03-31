Пасынку основателя «Парка Горького» вынесли приговор за убийство бабушки и брата

Суд приговорил пасынка рок-музыканта Стас Намин Романа Ткаченко к 18 годам колонии строгого режима за убийство бабушки и сводного брата. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В последнем слове Ткаченко признал вину, раскаялся и заявил, что не может оправдать свой поступок. По его словам, он любил погибших и не понимает, как это произошло. После выступления он встал на колени перед матерью и заплакал.

Трагедия произошла 19 октября 2023 года в подмосковной деревне Крюково. По данным источника, мужчина, находясь под воздействием наркотиков, сначала ударил бабушку ножом в грудь, а затем нанес множественные ножевые ранения своему 30-летнему брату Артему. После этого мужчина сам позвонил сотрудникам правоохранительных органов и сознался в преступлении. Когда полицейские приехали, он лежал на полу и говорил о Боге.

Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин заявлял «Газете.Ru», что его приемный сын Роман «всегда был отморозком». Артист подчеркнул, что не общался с ним много лет и никогда не считал его родственником.

