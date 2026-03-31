Путин провел телефонный разговор с президентом Египта

Путин и президент Египта ас-Сиси обсудили эскалацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси», — отмечается в сообщении.

В ходе разговора лидеры двух стран подняли вопрос о ситуации на Ближнем Востоке и пришли к общему мнению, что боевые действия в регионе должны быть завершены в кратчайшие сроки.

Кроме того, Путин и ас-Сиси обсудили масштабные инвестпроекты России и Египта в сферах энергетики и промышленности.

До этого президент России выразил оптимизм относительно скорого разрешения ближневосточного конфликта. Своим мнением глава государства поделился в ходе встречи с представителями деловых кругов. Как сообщил глава Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) РоссииОб этом сообщил Александр Шохин, Путин выразил надежду, что в ближайшие три-четыре недели кризис может быть урегулирован.

28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран предпринял удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также по американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось до трети морских поставок нефти.

Ранее Польша ответила на запрос США о переброске ПВО Patriot на Ближний Восток.

 
